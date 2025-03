Bei Gleichberechtigung: Sozialministerin warnt vor Rückschritt und macht Quoten-Aussage

Katharina Schenk (*1988, SPD), Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie in Thüringen. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Die aktuelle politische Lage und das Bedürfnis vieler Menschen nach Sicherheit führe teils zu einer Retraditionalisierung der Rollenbilder, sagte sie in Erfurt. "Wir sind wieder in der Schubladen-Phase: Es gibt die Karrierefrau, die ihre Kinder nie sieht, und die Hausfrau." Es müsse aber möglich sein, dass man Führungskraft sei und dennoch seine Kinder sehe.

In den Führungsetagen der Thüringer Unternehmen liegt der Frauenanteil seit zehn Jahren bei etwa 32 Prozent und stagniert somit. Das liege auch daran, dass sich die Wirtschaftsstruktur im Freistaat seither kaum verändert habe, sagte der Chef der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens.

In Branchen wie Erziehung und Unterricht oder im Gesundheits- und Sozialwesen ist die Mehrzahl der Führungskräfte weiblich - in der Baubranche lag der Anteil zuletzt bei sieben Prozent.

Das schlägt sich auch aufs Gehalt nieder: Im Median verdienten Frauen in leitender Position zuletzt rund 400 Euro weniger als Männer in Leitungsberufen. "Es gibt eine Konzentration von Frauen in bestimmten Berufsgruppen. Das sind aber immer Berufsgruppen, in denen es schlechtere Bezahlung gibt", sagte Schenk.