16.06.2024 14:38 Betrunkener Mann donnert Bahnreisendem eine Schnapsflasche ins Gesicht

Ein junger Mann wurde am Freitag in einer Straßenbahn in Jena von einem Unbekannten angegriffen.

Von Christian Rüdiger

Jena - In Jena wurde am späten Freitagnachmittag ein junger Mann angegriffen. Der Straßenbahn-Angreifer konnte von einer Zeugin beschrieben werden. Die Polizei versucht nun den Täter zu finden. (Symbolfoto) © 123RF/viperagp Die Attacke soll sich gegen 17.45 Uhr in einer Straßenbahn der Linie zwei abgespielt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben nach wurde das Opfer mit einer Schnapsflasche gegen den Kopf geschlagen. Der junge Mann zog sich hierbei eine Verletzung an der Lippe zu. Beschrieben wurde der Angegriffene wie folgt: Mitte bis Ende 20 Jahre alt

Brille

kurze Haare Thüringen Feuerwehr-Einsatz in Mehrfamilienhaus: Fast zwei Dutzend Menschen evakuiert - Person festgenommen! Der Täter stieg nach der Tat an der nächsten Haltestelle aus. Eine Zeugin beschrieb ihn gegenüber der Polizei folgendermaßen: etwa 30 Jahre alt

180 bis 190 Zentimeter groß

schwarze Wollmütze

kurze Hose mit Tarnfarbe

schwarzes T-Shirt Wie die Zeugin weiterhin erklärte, hätte der Täter so gewirkt, als sei er betrunken gewesen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den bislang noch unbekannten Täter auf.

Titelfoto: 123RF/viperagp