06.08.2023 11:50 Bis zu 1000 Euro Ersparnis! Strom- und Gasanbieter in Thüringen wollen Preise senken

In Thüringen wollen die städtischen Versorger in Jena, Gotha und Eisenach in den kommenden Monaten ihre Preise für Strom und Gas für Zehntausende Kunden senken.

Erfurt - In Thüringen wollen die städtischen Versorger in Jena, Gotha und Eisenach in den kommenden Monaten ihre Preise für Strom und Gas für Zehntausende Kunden senken. Strom- und Gaskunden könnten in den kommenden Monaten wieder weniger bezahlen. (Symbolfoto) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa Teils sparen Gaskunden nach Angaben der Versorger somit 1000 Euro und mehr im Jahr. In Saalfeld hatten die Stadtwerke bereits zum August deutliche Senkungen um durchschnittlich 45 Prozent bei Gas und 35 Prozent bei Strom umgesetzt. Als Grund für die Senkungen nennen die Stadtwerke meist sinkende Energiepreise auf den Beschaffungsmärkten. Wegen der langfristigen Beschaffung der Stadtwerke kämen fallende Börsenpreise jedoch nicht so schnell bei den Kunden an wie bei kurzfristig beschaffenden Discountern, erklärte der Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha, Dirk Gabriel. Preise wie vor dem Ukraine-Krieg können Verbraucher in nächster Zeit aber eher nicht erwarten, sagte Gabriel weiter. "LNG-Gas ist teurer als das vermeintlich günstigere russische Pipeline-Gas." Da der Strommarkt über die Produktion in Gaskraftwerken an den Gasmarkt gekoppelt sei, führten höhere Gaspreise auch zu höheren Strompreisen. Trotzdem sollte eine Senkung des Strom- bzw. Gaspreises bei den Kunden für positive Stimmung sorgen.

Titelfoto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa