Blaues Fass am Straßenrand: Plötzlich läuft eine unbekannte Substanz aus

20.02.2025 16:05

Mysteriöses blaues Fass am Straßenrand in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis): Was war drin?

Von Christian Rüdiger

Mühlhausen - In der Innenstadt von Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) kam es am Donnerstagmorgen zu einer Straßensperrung. Grund dafür war ein recht ungewöhnlicher Fund. Ein blaues Fass sorgte in Mühlhausen für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz. (Symbolfoto) © 123RF/mistersunday Wie die Polizei berichtet, stand kurz vor 9 Uhr ein blaues Fass am Rand der Straße "Vor der Wagenstedter Brücke". Da aus dem Fass eine zunächst unbekannte Substanz austrat, erhielt der Behälter eine noch größere Aufmerksamkeit. Der Verkehr wurde anschließend in diesem Bereich einseitig an dem Fass vorbeigeführt. Damit Polizei und Feuerwehr ihrer Arbeit nachgehen konnten, mussten Fußgänger auf der östlichen Seite des Kiliansgrabens die Straßenseite wechseln. Der Katastrophenschutz war ebenfalls vor Ort. Thüringen Grippe-Ausfälle in Thüringen: Haben Kommunen genügend Wahlhelfer? Nach rund zweieinhalb Stunden war die Fahrbahn gereinigt und die Sperrung konnte wieder aufgehoben werden. Laut Polizeiangaben handelte es sich bei der zunächst unbekannten Subtanz um Frittierfett. Von dem Fass ging also keine Gefahr aus. Wer das blaue Behältnis mit der fettigen Flüssigkeit verloren oder dort abgestellt hat, ist bislang noch nicht bekannt.

Titelfoto: 123RF/mistersunday