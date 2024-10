Bombendrohung an Jobcenter: Zwei Gebäude evakuiert

Die Polizei konnte keinen Sprengsatz im Jobcenter finden und gab anschließend Entwarnung. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Ein bislang unbekannter Täter hatte der Behörde einen Brief geschrieben und darin gedroht, dass am Montag ein Sprengsatz in dem Gebäude im Bierweg explodieren werde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Jobcenter sowie ein angrenzendes Firmengebäude mit 90 Personen wurden daraufhin evakuiert. Die anschließende Durchsuchung, bei der auch ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz kam, blieb ohne Fund. Es wurde Entwarnung gegeben.

Nach rund zwei Stunden konnten die Menschen wieder in die beiden Gebäude zurückkehren.