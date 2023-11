27.11.2023 09:51 Brand in Thüringer Flüchtlingsheim

In einer Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl hat am frühen Montagmorgen ein Müllsack gebrannt.

Suhl - In einer Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl hat am frühen Montagmorgen ein Müllsack gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin mitteilte. © News5/Ittig Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin mitteilte. Demnach löschten zwei Polizisten vor Ort den brennenden Müllsack in kurzer Zeit. Dabei entstanden leichte Verrußungen. Bei den beiden Polizisten bestand zunächst der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Das bestätigte sich durch weitere Untersuchungen nicht. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern dauern an.

