Innerhalb von zehn Minuten: Drei Autos mit ukrainischen Kennzeichen brennen

Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen im Nordhäuser Stadtgebiet mehrere Brände löschen. © Silvio Dietzel

Dort waren gegen 3 Uhr mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wurden drei Autos mit ukrainischen Nummernschildern in Brand gesteckt.

Das erste Feuer wurde den Angaben nach auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Bochumer Straße gemeldet. Fahrzeug zwei brannte ebenfalls in der gleichen Straße - hier allerdings in der Nähe eines Wohnblockes. Der dritte Brand wurde den Einsatzkräften in der Hardenbergstraße gemeldet.

Laut Polizei ereigneten sich alle drei Brände in einem Zeitraum von zehn Minuten.