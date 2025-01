Bratwurstland Thüringen: Bauern ziehen weniger Ferkel auf - so stark ist der Rückgang

Erfurt - Der Bestand an Schweinen in der Landwirtschaft schwankt im Freistaat stark. Innerhalb eines Jahres ist der Schweinebestand in den Agrarbetrieben im Bratwurstland Thüringen gestiegen. Es wurden allerdings weniger Ferkel aufgezogen, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht.