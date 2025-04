Cola-Cola und Pepsi können einpacken: Ostgetränk Vita Cola mit Rekordzahlen

Die Menschen in Ostdeutschland schwören auf ihre Cola. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie aus Zahlen des Marktforschungsinstitutes Circana hervorgeht, konnte Vita Cola für das Jahr 2024 ein Absatzplus von 1,8 Prozent verzeichnen.

Somit bleibt das Erfrischungsgetränk aus Südthüringen die Nummer zwei bei Cola und Limonade in Ostdeutschland und verteidigt auch erfolgreich ihre Position als meistverkaufte Cola und Limonade in Thüringen, wie das Unternehmen Thüringer Waldquell in einer Mitteilung bekannt gab.

Die Cola-Marke trotzt somit auch den Weltgiganten Coca-Cola und Pepsi. Während der deutsche Cola-Markt im vergangenen Jahr einen Absatzrückgang von drei Prozent verzeichnete, stieg der Cola-Absatz von Vita Cola um 1,6 Prozent, teilte das Marktforschungsinstitut Circana mit. Hinter den großen US-amerikanischen Cola-Marken ist die Vita Cola die meistverkaufte deutsche Cola-Marke.

Inzwischen gibt es die beliebte Ostbrause auch in den westdeutschen-Bundesländern zu kaufen. "Wir fassen Schritt für Schritt Fuß in den westdeutschen Getränkeregalen. Viele Verbraucher probieren uns auch nicht nur einmal. Die Marke erzielt erfreuliche Wiederkaufsraten", wird Vita Cola Marketingleiterin Claudia Meincke in der Mitteilung des Unternehmens zitiert.