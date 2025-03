Damit riesige Maschinen gewartet werden können: Landesforstanstalt bekommt neue Werkstatt

Der hochmoderne Gebirgsharvester „Mounty“ der österreichischen Firma Konrad Forsttechnik GmbH wird bei der Holzernte im Thüringer Wald eingesetzt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Bisher hatten wir eine kleine, schon viele Jahre alte Werkstatt", sagte der Leiter des Maschinenstützpunkts Hohenebra, Bernhard Köhler.

Mussten die Mitarbeiter bislang etwa in Gruben steigen, um an der Unterseite von Radbaggern und anderen schweren Geräten zu arbeiten, gebe es in der neuen Werkstatt eine große Hebebühne für Maschinen mit Gewicht bis zu 35 Tonnen, so Köhler.

Auch ein Spezialkran könne nun genutzt werden, der tonnenschwere Bauteile heben könne. Etwa zwei Millionen Euro kosten der Neubau und dazugehörige Arbeiten, so Köhler.

Thüringenforst beschäftigt in Hohenebra rund 50 Mitarbeiter.