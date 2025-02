Depot ist insolvent: Deko-Kette schließt Filialen in Thüringen

Die Deko-Kette Depot wird wegen der Insolvenz Filialen in Thüringen schließen. (Archivbild) © Alicia Windzio/dpa

Die Filialen am Anger in Erfurt und in der Goethe Galerie in Jena werden schließen.

An den Schaufenstern der Läden sind große Plakate angebracht, die auf den Ausverkauf hinweisen. Auch auf die Schließung wird auf den Schildern hingewiesen.

Wann genau die Filialen dichtmachen, steht offenbar noch nicht fest. Laut Angaben von Mitarbeitern blieben die Geschäfte im März wohl noch geöffnet, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk.

Was mit den Depot-Filialen in Gera und Gotha passiert, ist bisher noch unklar. Gegenüber TAG24 machte das Unternehmen keine Angaben. "Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aktuell keine Auskunft geben", hieß es schriftlich auf die Anfrage unserer Redaktion.