Einbrecher klauen DJ-Oldie fast komplettes Equipment, doch Aufhören ist für ihn keine Option

Baldenhain - Was macht ein DJ ohne seine Musik? Dieser Frage muss sich ein Plattendreher aus Thüringen stellen, nachdem dreiste Diebe ihm fast sein komplettes Equipment geklaut haben.

"Am 13. Mai 2023 hab ich Einbruchsspuren an der Tür entdeckt, die Tür wurde eingetreten, das Schloss verbogen und überall lagen Schrauben und Teile rum", schilderte der Musiker seine ersten Eindrücke nach dem Einbruch.

Mit der Hilfe von "Kripo Live" möchte Jürgen Geier den Verbrechern auf die Schliche kommen. Der 63-Jährige ist seit 1977 als DJ unterwegs und sorgt vor allem auf Familienfeiern für Stimmung. Sein Equipment lagerte der Ostthüringer aus der Nähe von Gera stets in einem unbewohnten Haus in Baldenhain, welches ihm selbst gehört.

Jürgen Geier möchte trotz des schweren Verlusts weiterhin Musik für Menschen seines Alters machen. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

Nach Angaben der Polizei müssen die Diebe ihre Beute dann auf ein Fahrzeug verladen haben, bevor sie flüchteten.

"Ob es sich hierbei um eine Zufallstat oder einen gezielten Einbruch handelt, wird aktuell ermittelt", so Polizeisprecher Tom Langheinrich.

Für seinen nächsten DJ-Auftritt muss Jürgen Geier sich DJ-Equipment ausleihen.

"Bei mir kam der Gedanke auf, dass ich mit meinem Hobby aufhöre, ich bin ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Aber es gibt eben auch in meinem Alter Leute, die eine Discoveranstaltung haben wollen", entschloss sich der 63-Jährige kämpferisch.

Wem das DJ-Equipment auf etwaigen Verkaufsplattformen aufgefallen ist oder wer an entsprechendem Tag Beobachtungen in Baldenhain gemacht hat, soll seine Hinweise unter der Rufnummer 03658290 bei der Landespolizeiinspektion in Gera melden.