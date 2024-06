Einsätze oft lebensrettend: So häufig wurde "Christoph 70" in Thüringen gerufen

Jena - Der ADAC-Rettungshubschrauber in Jena ist bislang zu rund 36 000 Einsätzen gerufen worden.

Wie hier bei einem Unfall auf der A4, gelangen die Retter per Rettungshubschrauber am schnellsten zu Einsatzorten. © Björn Walther/dpa-Zentralbild/dpa

Ohne die schnelle und professionelle Hilfe der ADAC Luftrettungscrews würde ein wichtiger Bestandteil des Rettungssystems in Thüringen wegfallen, sagte Victoria Ditzel, Vorstandsmitglied des ADAC Hessen-Thüringen, zum 30-jährigen Jubiläum der Luftrettungsstation in Jena-Schöngleina am Samstag.

Die Einsätze von "Christoph 70" seien oft lebensrettend.

Der thüringische Rettungshubschrauber hob am 8. Juni 1994 erstmals ab, um schnelle notfallmedizinische Hilfe aus der Luft zu leisten.