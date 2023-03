31.03.2023 10:58 Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Einfamilienhaus

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Eine Person starb.

Von Christian Rüdiger

Königsee - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Eine Person kam dabei ums Leben. Die Feuerwehrleute konnten den Brand eindämmen, allerdings machten sie auch einen tragischen Fund. © Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt Ein Passant hatte kurz vor 4 Uhr den Brand im Ortsteil Dörnfeld bemerkt und die Polizei sowie die Feuerwehr alarmiert. Über 70 Einsatzkräfte machten sich daraufhin auf den Weg zu dem Wohnhaus und dämmten die Flammen ein. "Durch das engagierte und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude verhindert werden", erklärte Landrat Marko Wolfram.

Trotz des beherzten Eingreifens der Feuerwehren gab es auch eine tragische Meldung zu verzeichnen. Wie die Polizei erklärte, kam eine Person bei dem Brand ums Leben. Thüringen Wohnung von Sportschützen fackelt ab: Polizei mit Warnung an Bevölkerung Den Angehörigen des Toten sprach der Landrat sein Mitgefühl aus. "Ich hoffe, dass die Familie des Verstorbenen und alle Betroffenen Trost und Stärke finden können, um diese schwierige Zeit zu überstehen." Zur Identität der toten Person sowie zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Haus - welches durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde - gab es auch noch am Freitagvormittag Nachlöscharbeiten der Feuerwehr. Die Bundesstraße 88 bei Dörnfeld wurde deshalb voll gesperrt.



Titelfoto: Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt