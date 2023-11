Geflügelpest im Kyffhäuserkreis ausgebrochen: Alle Tiere müssen getötet werden!

Greußen - In einem Hausgeflügelbestand in Greußen (Kyffhäuserkreis) ist die Geflügelpest ausgebrochen.

Es wird eine Schutzzone und eine Überwachungszone eingerichtet. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Von den 147 Tieren waren bereits am Wochenende eine Gans und zehn Enten gestorben, teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Die Hühner dagegen zeigten keine Symptome.

Wegen des Verdachts der Geflügelpest wurden Proben entnommen - alle enthielten das hochpathogene Aviäre Influenzavirus H5N1, hieß es.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums müssen alle Tiere des Bestands getötet werden. Außerdem wird eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet.

Von der Schutzzone ist damit auch der Landkreis Sömmerda betroffen, von der Überwachungszone auch der Landkreis Unstrut-Hainich. Den Angaben nach dauerten die epidemiologischen Ermittlungen an.