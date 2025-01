Geldautomat gesprengt: Polizei lässt Gebäude samt Wohnungen evakuieren

Ohrdruf - Unbekannte haben in Ohrdruf (Landkreis Gotha) am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt.

Durch die Sprengung eines Geldautomaten mit einem noch nicht bekannten Stoff entstand an dem Gebäude erheblicher Schaden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter gegen 2.40 Uhr in einer Bank am Marktplatz zugeschlagen.

In Thüringen sind in 2024 wieder mehr Geldautomaten gesprengt worden als im Jahr zuvor. Sechs Automaten wurden nach Angaben des Landeskriminalamts auf diese Weise erfolgreich aufgebrochen, einmal blieb es beim Versuch. 2023 gelang die Sprengung in vier Fällen.