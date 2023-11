72-Jähriger löst SEK-Einsatz in Gera aus

Gera - Einen SEK-Einsatz hat ein 72-Jähriger am Dienstagabend in Gera ausgelöst, als er im Hausflur eines Mehrfamilienhauses mit einer Schreckschusspistole schoss.

In Gera hat ein 72-Jähriger am Dienstagabend einen SEK-Einsatz ausgelöst. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Gegen 20.36 Uhr kam es zur Schussabgabe.

Der Mann habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und nach den Schüssen in seiner Wohnung verschanzt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Eine Verhandlungsgruppe und das Spezialeinsatzkommando (SEK) schafften es schließlich, den 72-Jährigen aus seiner Wohnung und in ein Krankenhaus zu bringen.



Bis 1 Uhr dauerte der Einsatz.