Dacia-Fahrer stirbt nach Frontalcrash am Geraer Stadtring

Gera - In Gera hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer wurde tödlich verletzt.

Während für den Dacia-Fahrer jede Hilfe zu spät kam, wurde der Skoda-Fahrer in ein Krankenhaus transportiert. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Angaben der Polizei spielte sich das Unglück gegen 19.45 Uhr auf dem Stadtring Süd-Ost ab.

Ein 48-Jähriger war mit seinem Dacia in Richtung Gera-Lusan unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem 24-jährigen Skoda-Fahrer frontal zusammenstieß.

Dabei wurde der 48-Jährige tödliche verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Skoda-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand "gravierender Sachschaden", teilte die Polizei mit.

Der Unglücksbereich war wegen der Bergung der Autos sowie der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt.