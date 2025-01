20.01.2025 14:38 Diebe wollen in Aldi einbrechen und machen dann einen Rückzieher

Unbekannte haben am Sonntagabend versucht, in einen Aldi-Markt in Gera einzubrechen.

Von Christian Rüdiger

Gera - Unbekannte haben am Sonntagabend versucht, in einen Aldi-Markt in Gera einzubrechen. Als die Alarmanlage anging, ergriffen die Diebe die Flucht. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto Laut Polizeiangaben wollten die Täter gegen 19.45 Uhr in den Einkaufsladen in der Braustraße eindringen. Die Einbrecher kletterten zunächst auf das Dach des Gebäudes, um anschließend in den Verkaufsraum zu gelangen. Als jedoch die Alarmanlage auslöste, brachen die Täter ihren versuchten Diebeszug ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0365/8234-1465 entgegen.

Titelfoto: Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto