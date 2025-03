18.03.2025 09:45 1.891 Ehefrau in Straßenbahn angezündet: Das passiert jetzt mit dem Täter

Nach dem versuchten Mord an einer Frau in Gera soll der Ehemann des Opfers am Dienstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Frau erlitt bei dem Brandanschlag schwere Verletzungen. © Bodo Schackow/dpa Das teilte die Landespolizeiinspektion Gera am Dienstagmorgen mit. Dem Mann wird vorgeworfen, seine Ehefrau am vergangenen Sonntag kurz nach 10 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich Haltestelle Gera "Grüner Weg" mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet zu haben. Fahrgäste hatten nach dem Anschlag den Notfallknopf gedrückt und so die Straßenbahn gestoppt. Daraufhin war der Mann geflüchtet. Der Straßenbahnfahrer reagierte anschließend geistesgegenwärtig und begann, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Thüringen Brandanschlag in Straßenbahn: Frau mit Flüssigkeit übergossen und angezündet Die 46-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Ehemann hatte sich am Montagmorgen selbst bei der Polizei gestellt und war dort festgenommen worden. Außerdem hatte das SEK die Wohnung des Mannes durchsucht.

