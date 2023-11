17.11.2023 11:32 Einbruch in Geraer Kaffeerösterei: Kripo zur Spurensicherung vor Ort

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Kaffeerösterei auf dem Kornmarkt in Gera eingebrochen.

Von Christian Rüdiger

Gera - Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Kaffeerösterei auf dem Kornmarkt in Gera eingebrochen. Die Polizei war zur Spurensicherung am Tatort. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Wie die Polizei erklärte, waren der oder die Unbekannten gewaltsam in das Ladenlokal "Röstkollektiv Gera" in der Jüdengasse eingebrochen. Die Tat soll sich den Angaben nach am Freitagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr ereignet haben. Aus dem Café, welches zeitgleich auch eine Rösterei ist, erbeuteten die Diebe mehrere Wertgegenstände. Zur Schadenshöhe erteilten die Beamten noch keine Auskunft. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei waren bereits vor Ort und sicherten Spuren. Die Ermittlungen laufen.

