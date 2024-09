Gera: Mann bedroht Frauen und Schulkinder mit dem Tod

Gera - In Gera wurden zu Wochenbeginn mehrere Kinder und Frauen von einem Mann bedroht.

Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen gegen den 50-Jährigen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 50-Jährige am Montag und Dienstag an mehreren Orten in Gera Frauen sowie Kinder verbal massiv mit dem Tode bedroht.

Den Angaben nach zog der Mann sogar Frauen vom Fahrrad. Bei einer Schulveranstaltung im Hofwiesenpark bedrohte er unter anderem die dortigen Kinder.

Die Polizei konnten den polizeilich bekannten Deutschen in unmittelbarer Nähe des Tatorts finden. Als sie ihn auf sein Verhalten ansprachen, zeigte sich der 50-Jährige widerspenstig.

In Absprache mit einem sozialpsychiatrischen Dienst wurde der Mann anschließend in eine Klinik eingeliefert. Der mutmaßliche Täter war den Informationen nach etwa 1,90 Meter groß, schlank und an den Armen tätowiert. Er wirkte außerdem verwahrlost und trug meistens einen schwarzen Schlapphut, erklärten die Einsatzkräfte.