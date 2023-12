12.12.2023 12:49 Großalarm an Gutenbergschule in Gera führt zu Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen an die Gutenbergschule in Gera geeilt.

Von Christian Rüdiger

Gera - Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen an die Gutenbergschule in Gera geeilt. Im Schulgebäude konnten die Einsatzkräfte keinen Brand lokalisieren. Es handelte sich um einen Fehlalarm. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Gegen 9.35 Uhr war der Feueralarm einer Brandmeldeanlage ertönt. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein eingedrückter Handdruckmelder für den Alarm verantwortlich. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Schüler und Lehrer hatten bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude unbeschadet verlassen. Nachdem die Feuerwehr sowie die Polizei Entwarnung geben konnten, wurde der Unterricht wieder aufgenommen.

