18.09.2023 11:32 Prügelei zwischen sieben Personen in Imbiss: Zwei Kinder (8, 10) verletzt

In einem Imbiss in Gera hat sich am vergangenen Freitag eine heftige Schlägerei ereignet.

Von Christian Rüdiger

Gera - In einem Imbiss in Gera hat sich am vergangenen Freitag eine heftige Schlägerei ereignet. In einem Imbiss in Gera flogen die Fäuste. Zu den Hintergründen ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, waren zwei Gruppen gegen 21.30 Uhr in einem Geschäft in der Christian-Schmidt-Straße aneinandergeraten. Bei der anschließenden Prügelei zwischen den sieben Personen wurden den Informationen nach auch zwei Kinder leicht verletzt. Laut Polizei soll es sich um einen 8-Jährigen sowie ein 10-jähriges Mädchen handeln. Im Imbiss wurde die Inneneinrichtung in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des Sachschadens machten die Beamten jedoch keine Angaben. Wie es zu der Schlägerei kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei Gera hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat