19.01.2025 11:19 Rassismus in der Straßenbahn: 36-Jähriger zückt danach noch ein Messer

Von Christian Rüdiger

Gera - Eine bedrohliche Situation spielte sich am Freitagabend in einer Straßenbahn in Gera ab. Ein Streit in einer Geraer Straßenbahn führte zum Einsatz der Polizei. (Symbolfoto) © 123RF/marctran Wie die Polizei am Sonntagvormittag erklärte, hatte ein 36-jähriger Fahrgast zwei ausländische Personen in der Straßenbahn von Bieblach-Ost in Richtung Stadtzentrum rassistisch beleidigt. Die Situation eskalierte, als der Mann ein Messer zückte und die beiden Mitfahrer erheblich bedrohte. Alle drei Personen stiegen gemeinsam an der nächsten Haltestelle aus und wurden von der Polizei in Empfang genommen. Wie die Beamten mitteilten, wurde niemand verletzt. Konsequenzen wird der Vorfall dennoch haben, zumindest für den 36-Jährigen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Bedrohung eingeleitet.

