13.04.2025 11:25 Streit unter Gartennachbarn eskaliert: Frau verpasst Mann fette Platzwunde

In einer Gartenanlage in Gera hat am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Nachbarn einen unrühmlichen Höhepunkt erreicht.

Von Christian Rüdiger

Gera - In einer Gartenanlage in Gera hat am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Nachbarn einen unrühmlichen Höhepunkt erreicht. In einer Gartenanlage waren der Mann (47) und die Frau (49) aneinandergeraten. (Symbolfoto) © dpa/Sven Hoppe Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Streithähne gegen 22 Uhr in der Gartenanlage Waldfrieden aneinandergeraten. Laut den Beamten bestand zwischen den Gartennachbarn ein langwieriger Streit. Wegen des bereits bestehenden Disputs ging ein 47-Jähriger mit einer Säge auf seine Gartennachbarin zu und bedrohte diese mit dem Fuchsschwanz. Die 49-Jährige bewaffnete sich daraufhin mit einem Vertikutierrechen. Aus Angst schlug sie anschließend mit ihrem Gartengerät dem Mann auf den Kopf, teilte die Polizei mit. Der 47-Jährige erlitt hierbei eine starke Platzwunde am Kopf. Thüringen Hausaufgaben abschaffen? Thüringens Bildungsminister dagegen Als die Polizei vor Ort eintraf, wurden die beiden Gartennachbarn voneinander getrennt, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Wie sich außerdem herausstellte, war der Mann mit 2,44 Promille stark betrunken gewesen. Wegen der Platzwunde und seinem Alkoholwert wurde er ärztlich behandelt. Der Nachbarschaftsstreit wird für beide Streithähne Konsequenzen haben. Gegen den 47-Jährigen und die 49-Jährige wird nun unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: dpa/Sven Hoppe