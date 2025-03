Grausige Entdeckung im Thüringer Osten: Darum könnte es sich handeln!

Weida - Grausige Entdeckung in Weida (Kreis Greiz)? Die Polizei ermittelt!

Wie die Polizei mitteilte, habe sich gegen 17.15 Uhr ein Zeuge gemeldet und mitgeteilt, dass er in einem Teich in der Aumaer Straße in Weida einen Tierkadaver festgestellt hätte. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Greizer Polizei nahm am Sonntag Ermittlungen zum Verstoß gegen das Tierschutzgesetz auf, wie aus Angaben der Beamten von Montagvormittag hervorgeht.

Gegen 17.15 Uhr habe sich ein Zeuge gemeldet und mitgeteilt, dass er in einem Teich in der Aumaer Straße in Weida einen Tierkadaver festgestellt hätte.

Dieser sei bei Eintreffen der Polizei nicht mehr zu sehen gewesen und offenbar wieder auf den Grund des Teiches abgesackt. "Nach vorläufigen Informationen könnte es sich um einen Hundekadaver ohne Haupt und Pfoten handeln", so die Polizei am Montagvormittag.

Durch die Polizei sei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet worden.