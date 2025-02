Grippe-Ausfälle in Thüringen: Haben Kommunen genügend Wahlhelfer?

Erfurt – Die grassierende Grippewelle sorgt in Thüringen auch unter Wahlhelfern für die Bundestagswahl für krankheitsbedingte Ausfälle.

In Weimar, wo am Wahlsonntag zugleich ein Bürgerentscheid über den Bau einer Ortsumgehungsstraße läuft, wurden für die 61 Urnen- und 20 Briefwahllokale 750 Wahlhelfer gewonnen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Trotzdem droht in den Wahllokalen keine Personalnot, ergab eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur in den kreisfreien Städten.

Die Lage sei nicht dramatisch, für Erkrankte stehe ausreichend Ersatz zur Verfügung, hieß es aus den Stadtverwaltungen Erfurt, Jena, Weimar, Gera und Suhl. Thüringenweit sind am Wahlsonntag rund 20.000 Menschen als Wahlhelfer im Einsatz, wie eine Sprecherin des Landeswahlleiters sagte.

In Erfurt halten sich krankheitsbedingte Ausfälle bislang in Grenzen. "Es handelt sich zum Glück bisher eher um Einzelfälle und wir hoffen natürlich, dass dies auch so bleibt und wir alle fit bleiben", teilte eine Sprecherin mit.

Für die Erkrankten sei Ersatz gefunden, für kurzfristige Ausfälle würden Reserveteams gebildet. In Suhl gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell noch keine größeren Probleme durch Krankmeldungen, zudem habe die Stadt mehr Wahlhelfer als benötigt gewinnen können.