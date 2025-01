Großeinsatz der Feuerwehr: Mann aus Fluss gerettet und wiederbelebt

Rudolstadt - In Rudolstadt ist ein Mann am Dienstagnachmittag aus der Saale gerettet worden.

Nach der aufwendigen Rettungsaktion laufen die Ermittlungen der Kripo. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

An der Bleichwiese in Rudolstadt hatten Zeugen eine männliche Person treibend in der Saale entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

Vermutlich durch die starke Strömung wurde der 43-Jährige weiter flussabwärts getrieben. Eine Rettung vor Ort war somit nicht möglich.

Nahe dem Gewerbegebiet Kirchhasel, in Höhe der Brücke, gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, den Mann aus dem Fluss zu retten.

Wie die Polizei berichtet, musste der 43-Jährige anschließend reanimiert werden. Er wurde danach ins Krankenhaus nach Jena gebracht. Der Zustand des Mannes sei aktuell kritisch.