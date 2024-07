Hunderte beim CSD in Gera - Gegenversammlung aus rechter Szene

Begleitet von Pfiffen von Gegendemonstranten sind Hunderte Menschen zum Christopher Street Day (CSD) in Gera auf die Straße gegangen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Veranstalter und Polizei sprachen von etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Parade. Etwa 80 Menschen seien einem Aufruf zu einer Gegenversammlung aus der rechten Szene der Stadt gefolgt, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Demo an der Versammlung vorbeigezogen sei, habe es "erhitzte Wortgefechte" gegeben.

Einer CSD-Sprecherin zufolge seien die Demonstrierenden ausgepfiffen worden. "Wir wollten versuchen, das zu ignorieren und uns auf uns zu konzentrieren", sagte sie. Als bedrohlich habe sie die Situation nicht empfunden.

Trotz des Zwischenfalls sei sie mit der Veranstaltung zufrieden. "Wir haben gezeigt, dass Gera nicht nur Montagsdemonstrationen kann. Sondern Gera kann auch bunt." Es seien viele glücklich, junge Menschen auf der Straße gewesen.

Der CSD erinnert an die Aufstände der queeren Community in der Christopher Street in New York City (USA) von 1969 und steht für die Sichtbarmachung und Gleichstellung queerer Menschen.