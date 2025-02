Im Unterricht ausgetickt: 15-Jähriger prügelt Lehrer ins Krankenhaus

Eisenach - An der Wartburgschule in Eisenach wurden in dieser Woche Lehrer von ihren Schülern angegriffen.

Die Vorfälle an der Eisenacher Schule sollen aufgeklärt werden. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Medienberichten der "Thüringer Allgemeine (TA)" und des "Mitteldeutschen Rundfunks" soll in einer neunten Klasse ein Schüler seinen Lehrer attackiert haben.

Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall während der Unterrichtszeit. Wie TA berichtet, hatte der Mathelehrer seinen Schüler mehrfach gebeten, sein Smartphone beiseite zu legen, da während des Unterrichts ein striktes Handyverbot herrscht.

Der Lehrer habe daraufhin das Smartphone des Schülers einkassiert. Als der 15-jährige Tschetschene fälschlicherweise dachte, die Schulstunde sei bereits zu Ende, wollte er sein Handy vom Lehrertisch nehmen. Doch der Lehrer wies den Schüler mit Migrationshintergrund zurück. Der 15-Jährige rastete daraufhin aus und schlug seinen Lehrer mehrfach ins Gesicht. Auch einen Stuhl habe er nach dem Erwachsenen geworfen, berichtet die Zeitung.

Der Lehrer wurde bei dem Angriff am Montag so schwer verletzt, dass er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Angreifer habe, so die Informationen, einen einwöchigen Verweis von der Schule erhalten.