In Fluss gefallen? 36-Jähriger schreit an Ufergebiet um Hilfe

Creuzburg - In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei ans Flussufer in Creuzburg (Wartburgkreis) ausrücken. Mehrere Personen hatten Hilferufe aus Richtung der Werra gemeldet.

Die Beamten gingen davon aus, dass eine Person in den Fluss gestürzt sein könnte. Bei der anschließenden Suche von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften konnte niemand in der Werra oder am Ufergebiet gefunden werden.

Am frühen Sonntagmorgen wurde dann allerdings ein unter Schock stehender 36-Jähriger auf einem Parkplatz entdeckt.

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, handelte es sich um den Mann, der Stunden zuvor um Hilfe gerufen hatte. Der augenscheinlich unverletzte 36-Jährige wurde daraufhin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.