Weltkonzern führt 35-Stunden-Woche ein!

Laut Angaben der IG Metall ist es das erste Großunternehmen in Ostthüringen , welches die kürzere tarifliche Wochenarbeitszeit eingeführt hat. Die Gewerkschaft sprach in diesem Zusammenhang von einem historischen Erfolg.

Carl Zeiss hat seinen Hauptsitz in Oberkochen in Baden-Württemberg. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 43.000 Mitarbeiter an Standorten in den USA, Ungarn, Italien, China, der Schweiz, Mexiko, Frankreich, Israel, Indien, Weißrussland und dem Vereinigten Königreich.