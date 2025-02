Keine Erben gefunden: Thüringen kassiert mehrere Millionen

In mehreren hundert Fällen hat der Freistaat Thüringen im Jahr 2024 den Platz als Erbe eingenommen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/ZB/dpa

Das Land habe insgesamt 939 Erbschaften angetreten und damit erneut mehr als in den vergangenen Jahren. 2023 waren es nach Angaben des Finanzministeriums in Erfurt 850 sogenannte Fiskalerbschaften. Finanzministerin Katja Wolf (48, BSW) sprach vom "größten Zuwachs an Fiskalerbschaften im Freistaat seit 1991". Damals waren es nur 17 Fälle.

Allein in den vergangenen 15 Jahren habe sich die Zahl der Erbschaften, die an das Land fallen, mehr als verdoppelt. Häufig haben die Menschen keine Angehörigen oder diese sind nicht auffindbar oder sie schlagen ihr Erbe aus.

Fachleute aus dem Sozialbereich sehen darin aber auch einen Trend: Ein Teil der alten Menschen ist vor ihrem Tod vereinsamt. Laut Ministerium schlagen die gesetzlichen oder testamentarischen Erben einen Nachlass aber auch immer häufiger aus, weil der überschuldet sei.