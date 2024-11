Kommt die Brombeer-Koalition in Thüringen? Ein Thema voraussichtlich Knackpunkt!

Erfurt - Kommt die Brombeer-Koalition in Thüringen ? Der Weg zu einer möglichen Regierung aus CDU, BSW und SPD im Freistaat war bislang steinig. Nun soll es an die inhaltliche Arbeit gehen. Ein Thema ist voraussichtlich der Knackpunkt.

Aus der BSW-Bundesspitze war parallel im Laufe der Woche deutliche Kritik am Thüringer Friedenskompromiss gekommen. Am Samstag kam der BSW-Landesverband daher zu einem Mitgliedertreffen zusammen. Im Anschluss kündete Landeschefin Katja Wolf (48) an, in den Koalitionsverhandlungen die Positionen zu Krieg und Frieden "weiter schärfen" zu wollen.

Thüringens SPD-Chef Georg Maier (57) lehnte jedoch Nachverhandlungen zu friedenspolitischen Fragen ab. "Ich sehe da keinen Spielraum", sagte er der Zeitung "Freies Wort". Thüringen steht daher vor schwierigen Koalitionsverhandlungen.

Erstmeldung am 4. November, um 11.39 Uhr, aktualisiert um 13.19 Uhr