Krankenhaus-Besuch nach Biss-Attacke! Junge Frau beim Joggen von mehreren Hunden angegriffen

Eine 20-Jährige ist am Wochenende bei Sondershausen unterwegs, als sie von mehreren Hunden angegriffen wird. (Symbolbild)

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 20-jährige Frau am Sonntagvormittag am Unstrut-Werra-Radweg in der Nähe des Ortsteils Berka unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Sie wurde von den Tieren gebissen und begab sich in ein Krankenhaus.

Laut Polizei stellte die Joggerin erst nach dem Besuch im Krankenhaus Anzeige. Die Behörde bittet Zeugen um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge gehörten die Tiere einem Halter.