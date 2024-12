Erste Brombeer-Koalition in Deutschland steht - Grünes Licht auch von SPD!

Erfurt - Der Weg für die erste Brombeer-Koalition von CDU, BSW und SPD in Deutschland ist frei. CDU und BSW in Thüringen haben bereits zugestimmt – nun auch die SPD. Damit ist der Vertrag der ersten Brombeer-Koalition abgesegnet - und eine heikle Ministerpräsidentenwahl steht in Erfurt bevor.