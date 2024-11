Koalition in Thüringen immer wahrscheinlicher: Verhandlungen auf der Zielgeraden

Erfurt - Die Verhandlungen für eine Brombeer-Koalition in Thüringen stehen kurz vor dem Abschluss.

Vertreter von CDU, BSW und SPD hatten sich zuletzt im Thüringer Landtag getroffen, um über eine mögliche Koalition zu verhandeln. © Martin Schutt/dpa

CDU, BSW und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen in Thüringen in der kommenden Woche fortsetzen. "Dann soll abschließend über offene Punkte und einen konkreten Text eines Regierungsvertrages beraten werden", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Dazwischen liegen drei Tage Landtagssitzung und ein SPD-Parteitag am Samstag.

Spitzenvertreter der drei Parteien hatten am Dienstag Ergebnisse von sieben Arbeitsgruppen ausgewertet und über die restlichen strittigen Themen beraten. Man habe eine Verständigung über eine Vielzahl offener inhaltlicher Fragen erzielt, hieß es.

Genannt wurden die Bereiche Wirtschaftspolitik und Energie, Bürokratieabbau, Bildungspolitik, Migration, Sozialpolitik, Wohnungsbau, Kultur- und Medienpolitik sowie Bürgerbeteiligung. In den Arbeitsgruppen sei es gelungen, "konkrete und machbare Lösungen für Thüringen zu erarbeiten, die das Leben der Menschen besser machen werden", hieß es aus Kreisen. Zudem habe jede Seite Akzente setzen können.

Allerdings hatte BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht (54) von Berlin aus Bedingungen beim Thema Krieg und Frieden gestellt, die für die Thüringer Verhandler nur schwer umzusetzen sind. Eine bereits ausverhandelte Textpassage zu dem Thema ging ihr nicht weit genug.