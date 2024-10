Legendäre Burg in Thüringen aus 12. Jahrhundert wird saniert

Unter anderem ein undichtes Dach, eindringende Feuchtigkeit und frühere unsachgemäße Umbauten haben zu großen Schäden an der Baukonstruktion geführt. Zur Vorbereitung der Sanierung wird in den kommenden Wochen die Baustelle eingerichtet und das Gerüst aufgebaut. Das Torhaus soll komplett eingerüstet werden.

In diesem Programm investieren der Bund und das Land Thüringen gemeinsam insgesamt 200 Millionen Euro in den Denkmalerhalt und in eine bessere kulturelle Nutzung ausgewählter Schlösser und Burgen.