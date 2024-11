24.11.2024 16:20 Mann nach Angriff in Jena notoperiert: Tatverdächtiger in U-Haft!

Jena - Nach einem Angriff in einer Unterkunft für Menschen ohne festen Wohnsitz in Jena sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. An Samstagabend soll sich der Tatverdächtige laut Polizei mit einem weiteren Bewohner der Einrichtung gestritten haben. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator Zuvor war der 59-jährige Bewohner der Einrichtung einem Haftrichter vorgeführt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Ermittelt werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. An Samstagabend soll sich der Tatverdächtige laut Polizei mit einem weiteren Bewohner der Einrichtung gestritten haben. Im Anschluss habe er den 27-Jährigen mit einem Stichwerkzeug attackiert und im Brustbereich schwer verletzt. Der jüngere Mann verlor demnach viel Blut und musste notoperiert werden. Bei der Tatwaffe könne es sich um ein Messer handeln, hieß es seitens der Polizei weiter. Der Tatverdächtige war zunächst geflüchtet, konnte aber schnell festgenommen werden. Erstmeldung am 24. November, um 8.20 Uhr, aktualisiert um 16.20 Uhr

