Mehr als 1400 Briefe: In diesem Postamt in Thüringen hat man alle Hände voll zu tun!

Himmelsberg - Die Thüringer Zweigstelle für die Post an den Weihnachtsmann ist in Himmelsberg. Die dortigen Helfer haben derzeit alle Hände voll zu tun. Ob Spielzeug, Handy, Klavier oder der Wunsch nach Frieden und Gesundheit: Mehr als 1400 Briefe haben das Weihnachtspostamt im Kyffhäuserkreis in der Adventszeit bislang erreicht!