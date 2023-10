Nach mehrwöchigem Stopp-Signal: Geflüchtete können wieder in Suhler Erstaufnahme!

Suhl/Hermsdorf - Die Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete in Suhl kann seit Montag wieder Neuankömmlinge aufnehmen.

Dann könne die erlaubte Maximalbelegung schnell wieder übertroffen werden. Wegen des Aufnahmestopps in Suhl habe Thüringen zuletzt 300 Asylsuchende weniger aufgenommen, als es nach dem bundesweiten Verteilmechanismus eigentlich müsste.

Der Aufnahmestopp für die Einrichtung in Suhl war Anfang Oktober vom Land verhängt worden , nachdem dort zuvor teils bis zu mehr als 1600 Menschen gelebt hatten.

Der wegen Überfüllung verhängte mehrwöchige Aufnahmestopp sei ausgelaufen, sagte eine Sprecherin des Landesverwaltungsamtes am Montag.

Auch die beiden anderen Erstaufnahmestellen in Eisenberg und Hermsdorf (beide Saale-Holzland-Kreis) nähern sich dem Landesverwaltungsamt zufolge ihren Kapazitätsgrenzen.

In der für 106 Menschen ausgelegten Einrichtung in Eisenberg lebten am Montag 135 Geflüchtete.

In Hermsdorf, das ursprünglich als eine Art Notunterkunft konzipiert war, waren es 531 - bei einer Kapazität von 720 Plätzen.