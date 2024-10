Naturspektakel in Thüringen: Polarlichter am Nachthimmel

Neuhaus am Rennweg - Atemberaubendes Naturspektakel am Thüringer Nachthimmel!

Die Polarlichter sorgten für eine Färbung des Nachthimmels. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

In Teilen des Freistaats waren am Donnerstagabend bis in die Nacht hinein Polarlichter zu sehen. Das seltene Naturschauspiel zeigte sich bereits gegen 21 Uhr am Himmel. Teilweise glühte der Himmel feuerrot.

Auslöser der Polarlichter sind aktuell starke Sonnenaktivitäten.

Polarlichter - auch bekannt als Nordlichter (Aurora borealis) oder Südlichter (Aurora australis) - entstehen, wenn geladene Partikel aus der Sonne in die Erdatmosphäre gelangen. Dort kollidieren sie mit Gasmolekülen und erzeugen ein Leuchten in verschiedenen Farben.