07.11.2024 15:08 Plötzlich nackt: 36-Jähriger zeigt am Bahnhof seinen Penis

Am Hauptbahnhof in Nordhausen soll sich am Mittwochabend ein 36-Jähriger entblößt haben.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - Am Hauptbahnhof in Nordhausen soll sich am Mittwochabend ein 36-Jähriger teilweise nackt gezeigt haben. Der 36-Jährige hatte sich an einem Bahnsteig entblößt. (Symbolfoto) © 123rf/maryskovpen Wie die Polizei erklärt, soll sich der Mann kurz vor 20 Uhr am Bahnhof entblößt haben. Zeugen teilten gegenüber den Beamten mit, dass eine Person auf dem Bahnsteig 1 sein Geschlechtsteil gezeigt habe. Anhand der Personenbeschreibung konnte die Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs einen Mann ausfindig machen, der auf die Darstellung der Zeugen passte. Thüringen Anzeige von Journalistin: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AfD-Abgeordneten Im anschließenden Gespräch mit den Einsatzkräften legte der 36-Jährige ein Geständnis ab und räumte die nackten Tatsachen ein. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer exhibitionistischen Handlung eröffnet. Darüber hinaus wurde er von den Polizisten belehrt, sich in Zukunft anständig in der Öffentlichkeit zu verhalten.

