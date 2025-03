Radfahrer überholt Spaziergängerin und masturbiert vor ihr

Die Polizei sucht den masturbierenden Radfahrer. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag erklärte, hatte sich der Vorfall bereits am 9. März gegen 13 Uhr auf dem Rad- und Wanderweg an der Bundesstraße 93 in Windischleuba, Ortsteil Zschaschelwitz, zugetragen.

Eine 43-jährige Spaziergängerin war von einem Radfahrer überholt worden. Nachdem der Mann die Dame passiert hatte, hielt er rund 150 Meter weiter an.

Als die Spaziergängerin sich anschließend näherte, drehte sich der Unbekannte um und befriedigte sich an seinem Penis. Der Radfahrer fragte die Frau, ob sie ihm beim Masturbieren zuschauen möchte. Die 43-Jährige lehnte ab und informierte die Polizei.

Gegenüber den Beamten beschrieb sie den Nackedei wie folgt: