Raststättentest des ADAC: Anlage in Thüringen bekommt miserables Urteil

In den Kategorien "Preis" und "Gastronomie" erhielt die Rastanlage der Ergebnis "mangelhaft". Der Bereich "Außenanlage/Zugang" wurde sogar mit "sehr mangelhaft" bewertet. Einzig und allein bei den Sanitäranlagen wurde die Raststätte mit "gut" eingestuft. Allerdings änderte dies nichts am Gesamturteil, denn der ADAC bewertete die Anlage in Thüringen mit "mangelhaft".

Getestet wurden rund 40 Raststätten in ganz Deutschland. Am besten Schnitt die Raststätte Fürholzen West an der A9 in Bayern ab. In Thüringen wurde außer der Rastanlage Eisenach Nord keine weitere Raststätte bewertet.