17.10.2024 12:00 Rentnerin läuft unterkühlt und orientierungslos durch die Stadt

Der Rettungsdienst in Weimar musste am späten Mittwochabend wegen einer in Not geratenen 85-Jährigen ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Weimar - Der Rettungsdienst in Weimar musste am späten Mittwochabend wegen einer in Not geratenen 85-Jährigen ausrücken. Wegen ihrer körperlich angeschlagenen Verfassung wurde die 85-Jährige in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa Ein Zeuge hatte gesehen, wie eine verwirrte ältere Frau ohne Schuhe und offenbar orientierungslos durch die Gutenbergstraße gelaufen war. Als der Mann sie anschließend ansprach, konnte sie ihm seine Adresse mitteilten. Allerdings hatte die 85-jährige keinen Wohnungsschlüssel dabei. Der Zeuge brachte die Seniorin dennoch an die von ihr angegebene Anschrift und konnte vor Ort feststellen, dass die Wohnungstür offen stand, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Da die Rentnerin durch ihren Ausflug jedoch unterkühlt war, rief der Mann einen Rettungswagen. Die Sanitäter kümmerten sich daraufhin um die 85-Jährige und brachten sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa