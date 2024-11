Schnee, Glätte, Chaos? Thüringens Winterdienst sieht sich gut vorbereitet

Thüringens Winterdienst sieht sich für die kalte Jahreszeit gut gerüstet. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Zum Streuen und Räumen der Bundes- und Landesstraßen außerhalb von Ortschaften stünden genug Winterdienstfahrzeuge bereit und auch die Streulager seien ausreichend gefüllt, erklärte die geschäftsführende Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (44, Linke).

An den Autobahnen im Freistaat starten nach Zella-Mehlis am kommenden Montag ebenfalls die Meistereien in Erfurt, Breitenworbis und Hermsdorf in den Winterschichtdienst, wie die Erfurter Außenstelle der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

In den vier Autobahnmeistereien in Thüringen stünden 62 Fahrzeuge sowie rund 180 Mitarbeiter bereit, sagte Christoph Wolf, Bereichsleiter Betrieb und Verkehr bei der Autobahnniederlassung. Zur Verstärkung würden in der Wintersaison zudem Ersatzkräfte befristet beschäftigt und in Spitzenzeiten Dienstleister mit Fahrzeugen angekauft.

"Für den Normalbetrieb sehen wir keine Probleme, dennoch kann es durch Krankheitsfälle auch zu personellen Engpässen kommen", betonte Wolf. Für die zu betreuenden rund 1000 Kilometer an den fünf Autobahnen im Freistaat sind laut Wolf außerdem 10.300 Tonnen Salz eingelagert worden.