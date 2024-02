Sensationsfund in Thüringen: Wissenschaftliche Annahmen geraten ins Wanken!

Ranis - Funde in Thüringen zählen zu den frühesten Nachweisen des Homo sapiens in Eurasien. Sie zeichnen ein anderes Bild von der Besiedlung Europas durch den Menschen - und erfreuen Denkmalschützer vor Ort.

Bereits in den 1930er Jahren wurden in Ranis archäologische Grabungen durchgeführt. © Martin Schutt/dpa

Der Fund von besonders alten Homo sapiens-Resten in der Ilsenhöhle in Ranis (Saale-Orla-Kreis) sorgt bei Thüringer Denkmalschützern für Freude.

Die Resultate der Forschungen führten zu einem "fundamentalen Umdenken zur Besiedlungsgeschichte am Beginn der Epoche des modernen Menschen und zu deren Zeitabläufen", sagte Tim Schüler vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Weimar anlässlich einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dass die Fundstelle in Thüringen liege, sei besonders erfreulich.



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Funde aus der Ilsenhöhle belegen, dass moderne Menschen dort schon vor mindestens 45.000 Jahre lebten - damals war es etwa 7 bis 15 Grad kälter als heutzutage.

Das zeige, wie gut sich schon der damalige Mensch an raue Umweltbedingungen anpassen konnte, schreibt ein internationales Forschungsteam um Jean-Jacques Hublin vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.