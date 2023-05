Serie von Schockanrufen in der Region Jena: Ehepaar verliert 23.000 Euro an Betrüger

Jena - Die Masche ist bekannt, doch sie führt immer wieder zu kriminellem Erfolg. Ein Ehepaar verlor in Folge eines sogenannten Schockanrufs mehrere Tausend Euro.

Mit einer perfiden Masche konnten Betrüger mehrere Tausend Euro von einem Ehepaar erbeuten. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Laut Angaben der Polizei Jena fielen die Eheleute am Mittwoch auf die fiese und skrupellose Masche herein. Die Täter hätten am Telefon Geld von den Opfern für eine Kautionszahlung für ein nahes Familienmitglied verlangt, das angeblich einen schweren Unfall gehabt hatte.

Das verheiratete Paar bemerkte den Schwindel zunächst nicht und übergab deshalb einem fremden Mann Bargeld und Schmuck im Wert von 23.000 Euro. Der Betrug fiel erst später auf, allerdings war der Mann da mitsamt dem Geld bereits verschwunden.

Darüber hinaus ereigneten sich in der Region Jena zahlreiche weitere Schockanrufe von unbekannten Tätern, die sich als Polizisten ausgaben. Die Beamten sprechen von mindestens 16 weiteren Personen, die von den Betrügern angerufen worden sind.